Тело королевы красоты нашли в море после похищения тремя неизвестными

На Филиппинах обнаружили останки бывшей королевы красоты.

На Филиппинах обнаружили останки бывшей королевы красоты. Как сообщает The Manila Times, их нашли в море у побережья района Диит.

Власти подтвердили в среду, 6 августа 2025 года, что тело женщины, обнаруженное у побережья района Диит, принадлежит 35-летней матери-одиночке, бывшей победительнице конкурса красоты и социальному работнику из города Ормок Аквене Аррадазе, о похищении которой стало известно ранее.

Некоторое время назад она была объявлена пропавшей без вести после того, как была похищена тремя неустановленными вооруженными мужчинами в Барангае Валенсия, город Ормок, утром 31 июля. Ее сестра, Патрисия Аррадаза, лично сообщила о похищении в полицейский участок города Ормок 4 августа около 8 часов утра.

Согласно полицейскому отчету, подозреваемые были одеты в черные брюки, толстовки и балаклавы. Они силой затащили жертву в черный автомобиль Toyota Wigo.

«Подозреваемые быстро скрылись с места происшествия, направившись в сторону Кананги, Лейте», — говорится в полицейском отчете. Записи камер видеонаблюдения позже подтвердили, что тот же автомобиль был замечен направляющимся в Таклобан вскоре после инцидента.

Патрисия также сообщила, что утром в день похищения ее сестра разговаривала с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон, жителем того же района Диит.

В настоящее время власти координируют действия между регионами, чтобы разыскать и задержать подозреваемых, причастных к тому, что выглядит как целенаправленное и спланированное преступление.

