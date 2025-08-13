Тело королевы красоты нашли в море после похищения тремя неизвестными

Некоторое время назад она была объявлена пропавшей без вести после того, как была похищена тремя неустановленными вооруженными мужчинами в Барангае Валенсия, город Ормок, утром 31 июля. Ее сестра, Патрисия Аррадаза, лично сообщила о похищении в полицейский участок города Ормок 4 августа около 8 часов утра.