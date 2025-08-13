Тело королевы красоты нашли в море после похищения тремя неизвестными

На Филиппинах обнаружили останки бывшей королевы красоты. Как сообщает The Manila Times, их нашли в море у побережья района Диит.
Власти подтвердили в среду, 6 августа 2025 года, что тело женщины, обнаруженное у побережья района Диит, принадлежит 35-летней матери-одиночке, бывшей победительнице конкурса красоты и социальному работнику из города Ормок Аквене Аррадазе, о похищении которой стало известно ранее.
Некоторое время назад она была объявлена пропавшей без вести после того, как была похищена тремя неустановленными вооруженными мужчинами в Барангае Валенсия, город Ормок, утром 31 июля. Ее сестра, Патрисия Аррадаза, лично сообщила о похищении в полицейский участок города Ормок 4 августа около 8 часов утра.
Согласно полицейскому отчету, подозреваемые были одеты в черные брюки, толстовки и балаклавы. Они силой затащили жертву в черный автомобиль Toyota Wigo.
«Подозреваемые быстро скрылись с места происшествия, направившись в сторону Кананги, Лейте», — говорится в полицейском отчете. Записи камер видеонаблюдения позже подтвердили, что тот же автомобиль был замечен направляющимся в Таклобан вскоре после инцидента.
Патрисия также сообщила, что утром в день похищения ее сестра разговаривала с мужчиной по имени Пай-ап Дрилон, жителем того же района Диит.
В настоящее время власти координируют действия между регионами, чтобы разыскать и задержать подозреваемых, причастных к тому, что выглядит как целенаправленное и спланированное преступление.
