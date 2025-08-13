Фигурантам дела об убийстве школьника в Челябинске утвердили приговор

Все произошло 9 апреля 2023 года. Суд установил, что граждане Таджикистана, вооружившись палками и камнями, побежали с угрозами в сторону группы подростков. Среди них был и 17-летний школьник Игорь. Один из подростков получил удар в спину брошенной палкой. Пострадавшие попытались убежать, из-за чего нападавшие начали их преследовать. Шахром Миров догнал Игоря, после чего ударил его кулаком и ножом. После этого Тоир Джалилов, Абдулвахоб Сабуров, Шахзод Сатторов присоединились к нему, продолжив избивать школьника руками, ногами и палками. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Восемь подсудимых, все уроженцы Таджикистана, в октябре 2024 года получили наказание в виде реальных сроков — от 4,5 года до 18 лет лишения свободы в колониях строгого или общего режима. Четверо фигурантов признаны виновными в убийстве по предварительному сговору и хулиганстве, еще четверо — только в хулиганстве.
В апелляционных жалобах осужденные и адвокаты просили об отмене приговора в связи с существенными нарушениями уголовного-процессуального закона, также просили об оправдании по обвинению в совершении убийства, о переквалификации на хулиганство группой лиц, а также о смягчении наказания. Государственный обвинитель также внес представление, просил исключить исключить из описательно-мотивировочной части приговора ошибочное указание на причастность Имомова и Ахмадова к убийству.
В итоге Второй апелляционный суд общей юрисдикции удовлетворил представление гособвинителя, в остальном приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.
Изначально четверо подсудимых признаны виновными в совершении преступлений по части 2 статьи 105 (убийство группой лиц по предварительному сговору) и части 2 статьи 213 (хулиганство). Шахром Миров получил наказание в виде 18 лет лишения свободы, Шахзод Сатторов — 14 лет, Абдулвахоб Сабуров — 12 лет, Тоир Джалилов — девять с половиной лет. Они будут отбывать назначенные сроки в колонии строгого режима.
Еще четырех фигурантов суд признал виновными только в хулиганстве. Нажмиддин Имомов и Ислом Ахмадов приговорены к пяти с половиной годам колонии общего режима, Зоир Джалилов — к пяти годам, Хуршед Одинаев — к четырем с половиной годам колонии общего режима.
Среди восьми фигурантов уголовного дела только Хуршед Одинаев имеет российское гражданство — он является жителем Курганской области.
Кроме того, в пользу родственников погибшего школьника взыскана компенсация морального вреда с Шахрома Мирова, Тоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова, Шахзода Сатторова в размере 1,2 млн рублей с каждого.
Подозреваемыми являются еще два гражданина Таджикистана. В настоящий момент они объявлены в розыск. После возбуждения уголовного дела злоумышленники скрылись за пределами России.
Прокурор Иван Кравцов рассказал, что смертельной драке предшествовал конфликт, вызванный публикациями в социальных сетях: «В соцсети была создана фейковая страница одного из братьев Джалиловых. С нее, по их мнению, распространялись различные оскорбления. В итоге подсудимые начали разыскивать человека, создавшего эту страницу. В ходе общения со своими сверстниками, одногруппниками по колледжу они получили фотографию администратора фейкового аккаунта. Хуршед Одинаев, находясь 9 апреля в ТРК “Космос”, увидел этого человека и предложил своим друзьям прибыть на место, чтобы пообщаться с ним. Фактически, он обознался. Хуршед Одинаев собирался предъявлять претензии лицу, которое никакого отношения ни к автору страницы, ни к ней самой не имел».
По словам гособвинителя, человеку, которого мигранты ошибочно приняли за создателя фейкового аккаунта, вреда не причинили. Убитый в итоге Игорь оказался на месте преступления случайно.
Среди фигурантов уголовного дела вину в содеянном признал Шахром Миров, однако он заявил, что совершил убийство без предварительного сговора. Остальные подсудимые подтверждали свою причастность только к хулиганству.