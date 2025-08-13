Фигурантам дела об убийстве школьника в Челябинске утвердили приговор

Прокурор Иван Кравцов рассказал, что смертельной драке предшествовал конфликт, вызванный публикациями в социальных сетях: «В соцсети была создана фейковая страница одного из братьев Джалиловых. С нее, по их мнению, распространялись различные оскорбления. В итоге подсудимые начали разыскивать человека, создавшего эту страницу. В ходе общения со своими сверстниками, одногруппниками по колледжу они получили фотографию администратора фейкового аккаунта. Хуршед Одинаев, находясь 9 апреля в ТРК “Космос”, увидел этого человека и предложил своим друзьям прибыть на место, чтобы пообщаться с ним. Фактически, он обознался. Хуршед Одинаев собирался предъявлять претензии лицу, которое никакого отношения ни к автору страницы, ни к ней самой не имел».