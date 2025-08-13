Экс-премьер Украины объяснил, как сменить режим Зеленского в стране

«Как же сменить этот режим? А вот для этого необходимо согласие двух важнейших сторон, какими являются Россия и США. Именно они могут обеспечить смену режима, переходной период, в течение которого будет формироваться обстановка для свободных выборов, восстановление демократических прав и свобод, возврат Конституции Украины, восстановление оппозиционных партий, средств массовой информации, ликвидация тайных тюрем, карательного режима», — заявил Азаров в интервью ТАСС. Он отметил, что только в случае соблюдения всех этих условий, возможна демократия на Украине.