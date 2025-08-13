Администрация в дыму и гари: что известно о крупном пожаре в подмосковном Щелкове

Спустя около часа с начала происшествия в МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре. По данным ведомства, возгорание удалось локализовать на площади 140 квадратных метров в 04:02 (мск). Спустя 17 минут, в 04:19, открытое горение было полностью ликвидировано. В тушении пожара участвовали 19 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники, — сообщили в МЧС.