Shot: Беспилотники ВСУ пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани

Украинские дроны пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом в среду, 13 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
— Обломки одного из уничтоженных беспилотников упали на территорию предприятия, в результате загорелась ГАЗель. По предварительным данным, никто не пострадал, — говорится в публикации.
Уточняется, что возгорание быстро потушили. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
В эту же ночь обломки украинского БПЛА упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, жильцов эвакуируют, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Вооруженные силы Украины атакуют БПЛА Волгоградскую область. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили уже несколько воздушных целей, сообщил ранее Telegram-канал Shot.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией, сообщило 12 августа Министерство обороны РФ.