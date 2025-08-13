Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Беспилотники ВСУ пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани

Украинские дроны пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом в среду, 13 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Украинские дроны пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае. Об этом в среду, 13 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

— Обломки одного из уничтоженных беспилотников упали на территорию предприятия, в результате загорелась ГАЗель. По предварительным данным, никто не пострадал, — говорится в публикации.

Уточняется, что возгорание быстро потушили. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

В эту же ночь обломки украинского БПЛА упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, жильцов эвакуируют, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Вооруженные силы Украины атакуют БПЛА Волгоградскую область. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили уже несколько воздушных целей, сообщил ранее Telegram-канал Shot.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников над Россией, сообщило 12 августа Министерство обороны РФ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше