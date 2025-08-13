Начало теракта в «Крокусе» инициировал неизвестный куратор

Ранее потерпевший рассказал о поведении одного из напавших на «Крокус Сити Холл». Согласно его показаниям, мужчина стрелял по посетителям с улыбкой на лице. Свидетель описал преступника как азиата с бородой и короткой стрижкой. Он отметил, что именно «довольное лицо» нападавшего запомнилось ему в момент стрельбы по людям.