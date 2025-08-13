Столичный суд взыскал с Басты долг по коммунальным платежам

Суд в столице взыскал долг по оплате коммунальных платежей с рэпера Басты (Василий Вакуленко) и его жены Елены Пинской. Об этом в среду, 13 августа, сообщили РИА Новости в инстанции.
— Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, — уточнили в суде.
Сумма долга не называется.
Взыскателем по иску указан Фонд капремонта многоквартирных домов города Москвы, сказано в статье.
5 августа столичный суд принял решение взыскать с рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, задолженность по взносам на капитальный ремонт. Сумма, которую должен заплатить певец, не указана.
Ранее Тимати снова стал должником по коммунальным платежам. Фонд капремонта многоквартирных домов Москвы подал соответствующий иск к нему.