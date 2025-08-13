Ранее украинские военнопленные сообщали о том, что командование ВСУ отправляет бойцов на передовую без должной подготовки и экипировки, а также не информирует их о задачах, что приводит к массовой деморализации и нежеланию участвовать в боевых действиях. По их словам, офицеры часто руководят из тыла и присваивают себе заслуги подчиненных, что вызывает недовольство среди личного состава и ухудшает ситуацию с комплектованием армии.