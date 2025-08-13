Сербский военный Деян Берич, участвовавший в боевых действиях в Донбассе, подвергся нападению. Злоумышленники подожгли его дом в Чехове Московской области. По словам сербского снайпера, его осудили за политические взгляды, цитирует ТАСС.
Деян Берич рассказал, что знает, кто совершил поджог. По его словам, это был гражданин Сербии, которого подослали сотрудники зарубежных спецслужб.
«Предлагали деньги, чтобы перестал говорить плохо о властях Сербии. Я не согласился. И после этого сразу мой дом сожгли в Чехове», — поделился Деян Берич.
Президент Сербии Александр Вучич тем временем опроверг сообщения о якобы планирующемся увольнении пророссийских политиков из правительства республики. Он подчеркнул, что страна не меняет позицию в отношении России.