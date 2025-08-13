Серб подвергся нападению в Подмосковье из-за защиты Донбасса

Узнать больше по теме

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ

С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.