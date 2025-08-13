В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС

Уточняется, что по внешним признакам задержанный 24-летний мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также выяснилось, что четыре месяца назад он уже был задержан за нетрезвую езду и лишен прав на полтора года. Тем не менее, он не сдал водительское удостоверение и продолжал управлять автомобилем незаконно.