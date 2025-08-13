В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС

КРАСНОЯРСК, 13 авг — РИА Новости. Пьяный водитель протаранил машину экипажа ДПС, который пытался догнать его на улицах Красноярска, нарушитель задержан, сообщает краевой главк МВД.
«При несении службы в микрорайоне Таймыр города Красноярска экипаж полка ДПС Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль Nissan Bluebird для проверки документов у водителя. Однако тот проигнорировал их требование и, увеличив скорость, попытался скрыться», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, полицейские начали погоню на двух патрульных автомобилях. При движении по улицам города автомобилист неоднократно грубым образом нарушал ПДД, создавая аварийные ситуации и угрожая другим участникам дорожного движения. После многочисленных предупреждений сотрудники полиции решили применить оружие. Так, на безлюдной парковке торгового центра на улице Калинина один из инспекторов ДПС выстрелил в воздух, а затем произвел несколько прицельных выстрелов по заднему колесу автомобиля правонарушителя.
«Остановившись в тупике, правонарушитель попытался уехать задним ходом, но совершил столкновение с одним из служебных автомобилей Госавтоинспекции. Сразу же после этого злоумышленник был задержан полицейскими», — отметили в главке.
Уточняется, что по внешним признакам задержанный 24-летний мужчина находился в состоянии опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Также выяснилось, что четыре месяца назад он уже был задержан за нетрезвую езду и лишен прав на полтора года. Тем не менее, он не сдал водительское удостоверение и продолжал управлять автомобилем незаконно.
На видео погони и задержания на вопрос инспектора о причине побега от сотрудников полиции молодой человек ответил, что он боялся, и попросил поскорее оформить его и увезти в отдел полиции.