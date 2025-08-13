Украинские БПЛА атаковали Кубань: что известно о возгорании на НПЗ

Краснодарский край подвергся атаке беспилотников ночью 13 августа. Дроны ударили по территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В результате атаки загорелась Газель. Об этом уведомили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.
В материале уточняется, что пострадавших в связи с ночными ударами БПЛА нет. Возгорание на территории НПЗ удалось быстро ликвидировать.
«В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали на территории НПЗ, загорелась “Газель”, — говорится в сообщении.
В понедельник, 11 августа, фрагменты беспилотников ВСУ нашли также в Славянском и Темрюкском районах Кубани. Как утверждается, обломки дронов упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани фрагмент БПЛА повредил витраж магазина. Обломки также обнаружили в районе поселка Садовый Славянского района.