В Иркутской области осудят экс-полицейского и его сообщников за коррупцию

В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожного движения и двух его пособников. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и прокуратуре региона, в декабре 2023 года экс-полицейский за взятку в 70 тысяч рублей внес изменения в базу данных Госавтоинспекции, позволив лишенному прав водителю избежать пересдачи экзамена и незаконно получить удостоверение. В другом эпизоде за 20 тысяч рублей он исказил сведения в системе, чтобы второй взяткодатель избежал наказания за административное правонарушение.