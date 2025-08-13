Ричмонд
В Иркутской области осудят экс-полицейского и его сообщников за коррупцию

Всего обвиняемый получил 90 тысяч рублей, действуя через посредников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожного движения и двух его пособников. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме и прокуратуре региона, в декабре 2023 года экс-полицейский за взятку в 70 тысяч рублей внес изменения в базу данных Госавтоинспекции, позволив лишенному прав водителю избежать пересдачи экзамена и незаконно получить удостоверение. В другом эпизоде за 20 тысяч рублей он исказил сведения в системе, чтобы второй взяткодатель избежал наказания за административное правонарушение.

— При обыске у обвиняемого был обнаружен специальный флеш-накопитель со скрытой функцией записи звука, что попадает под статью о незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации. Всего за преступные схемы фигурант получил 90 тысяч рублей, действуя через посредников, — сообщают в пресс-службе ведомства.

Противоправная деятельность была выявлена совместными усилиями сотрудников УФСБ и подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. Важно, что инспектор уволен из органов. Следствие собрало достаточно доказательств, сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-мэра Тулуна осудили на пять лет за махинации с жильем и землей.