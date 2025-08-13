Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская Нацгвардия прибыла в столицу США после приказа Трампа «навести порядок»

Первые подразделения американской Национальной гвардии прибыли в Вашингтон, столицу Соединенных Штатов, в соответствии с приказом Президента Дональда Трампа.

Первые подразделения американской Национальной гвардии прибыли в Вашингтон, столицу Соединенных Штатов, в соответствии с приказом Президента Дональда Трампа. Подробности приводит телеканал NBC News.

Как указали журналисты, Дональд Трамп ранее распорядился передать управление Столичным Департаментом полиции округа Колумбия чиновникам Администрации США и направить в город подразделения федеральных силовых ведомств.

В NBC отметили, что решение об отправке военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон Президент принял после своего заявления о росте преступности. По словам главы государства, силовики должны как можно скорее «навести порядок» в городе.

До 25 сентября задачей бойцов будет являться защита объектов Правительства США, а также помощь столичным правоохранителям.

Примечательно, что за несколько дней до начала переброски военных в Вашингтон Дональд Трамп пожаловался в своих соцсетях на то, что в главном американском городе слишком много бездомных людей, и потребовал от них незамедлительно покинуть округ Колумбия.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше