Американская Нацгвардия прибыла в столицу США после приказа Трампа «навести порядок»

Первые подразделения американской Национальной гвардии прибыли в Вашингтон, столицу Соединенных Штатов, в соответствии с приказом Президента Дональда Трампа. Подробности приводит телеканал NBC News.
Как указали журналисты, Дональд Трамп ранее распорядился передать управление Столичным Департаментом полиции округа Колумбия чиновникам Администрации США и направить в город подразделения федеральных силовых ведомств.
В NBC отметили, что решение об отправке военнослужащих Нацгвардии в Вашингтон Президент принял после своего заявления о росте преступности. По словам главы государства, силовики должны как можно скорее «навести порядок» в городе.
До 25 сентября задачей бойцов будет являться защита объектов Правительства США, а также помощь столичным правоохранителям.
Примечательно, что за несколько дней до начала переброски военных в Вашингтон Дональд Трамп пожаловался в своих соцсетях на то, что в главном американском городе слишком много бездомных людей, и потребовал от них незамедлительно покинуть округ Колумбия.
