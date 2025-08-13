Обломки украинского дрона при отражении массированной атаки рухнули на крышу многоэтажного дома в Волгограде. В настоящее время идет эвакуация жильцов. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Глава региона уточнил, что обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома по улице Ополченской в Тракторозаводском районе областной столицы. Эвакуацией жильцов, а также обследованием обломков БПЛА противника занимаются оперативные службы.
12 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что число жертв в результате атаки беспилотного летательного аппарата в городе Арзамас Нижегородской области выросло до двух человек.
Напомним, за ночь 12 августа силы противовоздушной обороны за ночь 12 августа уничтожили над российскими регионами 25 украинских беспилотников. Дроны противника ликвидированы над Ростовской областью и Ставропольским краем.
А вечером того же дня, всего за два часа силы противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских дронов. Беспилотники сбили над Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областями.
11 августа боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского предприняли массированную атаку на два города и восемь поселков. В общей сложности ВСУ использовали 100 дронов и 59 боеприпасов. В результате ранения получили шесть человек, повреждены 31 дом (один многоквартирный), 27 легковушек, три грузовика, два автобуса, надворные постройки и социальные объекты.
В свою очередь, 12 августа российские войска нанесли удар по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, где производились беспилотники дальнего действия. Кроме того, удары пришлись по местам дислокации бойцов ВСУ и наемников в 142 районах.
Также военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин отметил, что российские военные жарят ВСУ в трех котлах. Тактика охвата укрепрайонов «клещами» вместо лобового штурма приносит свои плоды.
Кроме того, как сообщает Минобороны России, 11 августа было освобождено село Луначарское (Федоровка), что в 10 километрах к северо-востоку от Мирнограда нависает над ним, еще больше ухудшая положение противника.