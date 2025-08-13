В Китае назвали российское оружие, которое изменит расклад сил в мировом стратегическом ядерном потенциале

Сун Чжунпин сообщил, что Россия стала первой в мире страной, которая создала подобное оружие как «Буревестник».
Российская стратегическая крылатая ракета «Буревестник» способна изменить баланс сил в мировом ядерном арсенале, сообщил военный эксперт Сун Чжунпин изданию Global Times. По его словам, эта разработка отличается уникальными характеристиками и может серьезно повлиять на соотношение стратегических вооружений.
«Буревестник — уникальное оружие, разрабатываемое Россией. В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, “Буревестник” использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность», — приводит издание слова Сун Чжунпина.
Он добавил, что Россия стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие на ядерной энергии, в отличие от традиционных ракет с химическим топливом. Сун также подчеркнул, что новые испытания ракеты могут быть направлены на решение технических задач в разработке ядерного топлива. Российские военные ранее отмечали, что «Буревестник» обладает высокой степенью защищенности от современных и перспективных систем противоракетной и противовоздушной обороны.
В 2023 году телеканал CNN сообщил, что новая версия российской ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем не может быть перехвачена ни одной системой ПВО. Ракета обладает практически неограниченной дальностью и является низколетящей и малозаметной, что делает ее неуязвимой для противоракетной обороны. Разработка ракеты была анонсирована в марте 2018 года, когда прошел тестовый запуск без ядерной установки. По данным СМИ, «Буревестник» может поражать цели на расстоянии до 25 тысяч километров, что составляет примерно две трети длины экватора Земли.
Ранее норвежское издание The Barents Observer сообщало, что ракета «Буревестник» может быть испытана в ближайшие дни в районе архипелага Шпицберген. Военные закрыли воздушное пространство на 500 км вдоль западного побережья архипелага с 7 по 12 августа.