В Китае назвали российское оружие, которое изменит расклад сил в мировом стратегическом ядерном потенциале

В 2023 году телеканал CNN сообщил, что новая версия российской ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем не может быть перехвачена ни одной системой ПВО. Ракета обладает практически неограниченной дальностью и является низколетящей и малозаметной, что делает ее неуязвимой для противоракетной обороны. Разработка ракеты была анонсирована в марте 2018 года, когда прошел тестовый запуск без ядерной установки. По данным СМИ, «Буревестник» может поражать цели на расстоянии до 25 тысяч километров, что составляет примерно две трети длины экватора Земли.