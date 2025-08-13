Вулкан Ключевской выбросил пепловой столб на 12 км

Ранее в МЧС предупредили жителей Камчатского края о возможном пеплопаде после извержения Ключевского вулкана. Авиационный код был снижен с «красного» до «оранжевого». Отмечалось, что пепловое облако может затронуть территории Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского округов, а также города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.