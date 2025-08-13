Ричмонд
Вулкан Ключевской выбросил пепловой столб на 12 км

Ключевской вулкан выбросил пепловой столб высотой 12 километров. Шлейф пепла распространяется в южном направлении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Источник: Life.ru

На пути следования шлейфа находятся населённые пункты Усть-Камчатского, Мильковского и Елизовского районов, а также Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Там возможно выпадение небольшого количества пепла.

Ранее в МЧС предупредили жителей Камчатского края о возможном пеплопаде после извержения Ключевского вулкана. Авиационный код был снижен с «красного» до «оранжевого». Отмечалось, что пепловое облако может затронуть территории Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского округов, а также города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.