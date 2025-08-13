Сошел с рельсов поезд с возможно опасным грузом: несколько вагонов опрокинулось

По данным экстренных служб округа Пало-Пинто, ни в одном из сошедших с рельсов вагонов не выявлено разгерметизации или утечки. Аварийные команды уже заняты на месте, устраняя последствия происшествия. Пожарная служба округа уточнила, что ее сотрудники занимаются локализацией возгорания сухой травы в зоне крушения.