Сошел с рельсов поезд с возможно опасным грузом: несколько вагонов опрокинулось

Поезд, который мог перевозить опасные вещества, потерпел крушение в округе Пало-Пинто штата Техас, информирует ABC News.

Происшествие случилось приблизительно в 14:00 по местному времени (22:00 мск) на железнодорожном мосту, расположенном примерно в двух милях восточнее населенного пункта Гордон; с путей сошли порядка 35 вагонов. Обстоятельства, приведшие к аварии состава, в настоящее время выясняются.

Представители компании Union Pacific Railroad, владеющей поездом, сообщили, что инцидент обошелся без пострадавших.

По данным экстренных служб округа Пало-Пинто, ни в одном из сошедших с рельсов вагонов не выявлено разгерметизации или утечки. Аварийные команды уже заняты на месте, устраняя последствия происшествия. Пожарная служба округа уточнила, что ее сотрудники занимаются локализацией возгорания сухой травы в зоне крушения.

Как заявили представители окружных властей, пожарные действуют с предельной осторожностью, поскольку происшествие классифицируется как инцидент с потенциально опасными веществами.

