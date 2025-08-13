Ричмонд
Уфимца осудят за попытку сбыта наркотиков и легализации средств

Уфимский суд рассмотрит дело в отношении мужчины, которого уличили в попытке сбыта наркотиков и легализации преступных доходов через криптовалюту.

Источник: Pixabay

21-летний молодчик в декабре прошлого года договорился с неизвестным поставщиком стать частью преступной банды по распространению наркотиков. Однако полицейские задержали парня во время оборудования закладки у подъезда дома по улице Бикбая.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, при себе у задержанного обнаружили запрещенное вещество и телефон с координатами оборудованных закладок. За работу уфимец получил больше 100 тысяч рублей криптовалютой. Деньги он проконвертировал и вывел на свой счет. Свою вину мужчина признал частично и готовится предстать перед судом.