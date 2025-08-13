Опасный хищник растерзал учителя, который ушел в лес за грибами

В индийском штате Мадхья-Прадеш зафиксирован новый случай нападения хищника. По информации издания Mangalore Today, вблизи заповедника Пенч тигр растерзал 23-летнего педагога начальной школы.
Выяснилось, что молодой учитель местного образовательного учреждения отправился в лесной массив за грибами. Домой он не вернулся.
Впоследствии местные жители организовали поиски по следам зверя. Ими были обнаружены обезображенные фрагменты тела погибшего. Как уточняется, от жертвы остались лишь лицо и одна нога.
Издание отмечает, что трагедия с педагогом — уже второе подобное происшествие за последний месяц. В июле в Сундарбане также случился трагический инцидент: от когтей тигров погиб один человек, а другой до сих пор считается без вести пропавшим.
Читайте также: В Мексике крокодилы растерзали мальчика на глазах у его родителей.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.