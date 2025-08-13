Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки, опасность и закрытое небо: карта атак БПЛА за 13 августа

Украинские дроны атаковали девять российских регионов. Среди них — Волгоградская область, где обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. Кроме того, в Брянске были сбиты 12 дронов. В некоторых регионах также были введены ограничения на работу мобильного интернета и объявлен режим повышенной готовности к атакам дронов. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

В Волгоградской области российские средства ПВО сбили вражеские дроны.

Украинские дроны атаковали девять российских регионов. Среди них — Волгоградская область, где обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. Кроме того, в Брянске были сбиты 12 дронов. В некоторых регионах также были введены ограничения на работу мобильного интернета и объявлен режим повышенной готовности к атакам дронов. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Легенда картыФото: Фото: URA.RU.

Волгоградская область.

Украинские дроны атаковали Волгоградскую область ночью 13 августа. В результате уничтожения одного из них обломки дрона упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Всех жителей оперативно эвакуировали из дома, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона также дал распоряжение мэру Волгограда Евгению Рычкову организовать подвоз автобусов и подготовить пункты временного размещения (ПВР) для жильцов пострадавшего дома.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Волгограде: что известно.

Кроме того, по информации официального представителя Росавиации Артем Кореняко, сразу после начала атаки дронов в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Позже в ведомстве сообщили о снятии ограничений на перелеты. За время действия ограничительных мер два самолета, летевших в Волгоград, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах. Экипажи воздушных судов и сотрудники аэропорта предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Воронежская область.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили несколько беспилотников в одном из районов Волгоградской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщал губернатор региона Александр Гусев. Кроме того, он отметил, что в Воронеже сохраняется опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал граждан находиться подальше от окон и внимательно следить за официальной информацией, публикуемой МЧС России или правительством области.

Брянская область.

В Брянской области средствами ПВО Минобороны России были уничтожены 12 вражеских беспилотников. Сейчас уточняются последствия происшествия. На месте работают оперативные и экстренные службы. Об этом написал глава Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале.

Пензенская область.

В Пензенской области 13 августа объявлен режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. В рамках мер по обеспечению безопасности принято решение ограничить работу мобильного интернета на территории региона, добавил он.

Херсонская область.

В Херсонской области также введен режим повышенной опасности из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Белгородская область.

Опасность атаки беспилотников также была объявлена в Белгородской области. С соответствующим предупреждением выступил глава Вячеслав Гладков.

Камчатский край.

В Камчатском крае ввели «красный» уровень авиационной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Краснодарский край.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, из-за чего загорелся автомобиль ГАЗель. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Уточняется, что пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ростовская область.

Системы противовоздушной обороны успешно предотвратили воздушную атаку на севере Ростовской области. Как заявил губернатор Юрий Слюсарь, в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах были уничтожены беспилотники. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате инцидента нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше