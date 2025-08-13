Обломки, опасность и закрытое небо: карта атак БПЛА за 13 августа

Украинские дроны атаковали девять российских регионов. Среди них — Волгоградская область, где обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома. Кроме того, в Брянске были сбиты 12 дронов. В некоторых регионах также были введены ограничения на работу мобильного интернета и объявлен режим повышенной готовности к атакам дронов. Подробнее о ночной атаке беспилотников ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.