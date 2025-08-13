Ричмонд
В Новосибирске осудили четырех экс-полицейских за миллионные взятки

Их приговорили к колонии строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске бывшие полицейские получили от 8 до 10 лет за взятки. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Калининский районный суд вынес приговор четырем бывшим сотрудникам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Новосибирский». Игорю Юшину, Алексею Пирскому, Андрею Мельникову и Анатолию Семенову назначили от 8 до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафы от 4 до 15 миллионов рублей. Все они лишены офицерских званий.

По данным следствия, полицейские вымогали взятки у предпринимателей, занимающихся продажей обуви и табачной продукции. Они проводили контрольные закупки, изымали товар, а затем требовали деньги за непроведение проверок и возврат изъятой продукции. Общая сумма взяток превысила два миллиона рублей.