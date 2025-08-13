Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников над российскими территориями. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников над российскими территориями. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, 15 беспилотников сбили над Брянской областью, а 11 — над Волгоградской.

Помимо этого, семь дронов уничтожили над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем и по два — над Белгородской и Воронежской областями, Крымом и Азовским морем.

— В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в Telegram-канале Минобороны.

В эту же ночь обломки украинского БПЛА упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, жильцов эвакуируют, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА Волгоградскую область. Так, в регионе силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше