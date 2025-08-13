Силы ПВО уничтожили 46 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 46 украинских беспилотников над российскими территориями. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 15 беспилотников сбили над Брянской областью, а 11 — над Волгоградской.
Помимо этого, семь дронов уничтожили над Ростовской областью, пять — над Краснодарским краем и по два — над Белгородской и Воронежской областями, Крымом и Азовским морем.
— В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в Telegram-канале Минобороны.
В эту же ночь обломки украинского БПЛА упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, жильцов эвакуируют, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Вооруженные силы Украины атаковали БПЛА Волгоградскую область. Так, в регионе силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей.