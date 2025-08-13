За ночь расчёты ПВО уничтожили 46 украинских беспилотников над регионами РФ

Наибольшее количество дронов — 15 — сбили над Брянской областью. Одиннадцать БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, пять — над территорией Краснодарского края. По два беспилотника перехватили над Белгородской и Воронежской областями, а также над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Ранее обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. К счастью, никто не пострадал, однако загорелась «газель». Пожар оперативно ликвидировали. На месте работали экстренные и специальные службы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше