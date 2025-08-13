В церквях Аляски началась неделя молитв об успешных переговорах Путина и Трампа

«Поэтому мы решили, что на этой неделе Ситкинская и Аляскаская епархия будет молиться за мир в Украине и России», — говорится на официальном сайте епархий. В течение недели каждый день в 18:00 по местному времени (07:00 мск) во всех храмах будут проходить специальные богослужения с просьбой о мире и успешном результате встречи президентов России и США.