Над регионами России и Азовским морем сбиты 46 беспилотников

Над регионами России сбиты 46 украинских БПЛА.
По данным Минобороны РФ на утро 13 августа, над регионами России сбиты 46 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА ликвидированы над Брянской и Волгоградской областями.
Атаки были отражены с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа. Над территорией Брянской области уничтожено 15 беспилотников, 11 сбиты в Волгоградской области: там обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, проводилась эвакуация. Еще семь БПЛА ликвидированы в Ростовской области, жертв и разрушений нет. В Краснодарском крае сбиты пять БПЛА, обломки одного упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани.
По два беспилотника уничтожены в Белгородской и Воронежской областях и в Крыму. Еще столько же было сбито над акваторией Азовского моря, следует из сообщения Минобороны России.