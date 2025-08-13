Ричмонд
Над регионами России и Азовским морем сбиты 46 беспилотников

По данным Минобороны РФ на утро 13 августа, над регионами России сбиты 46 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА ликвидированы над Брянской и Волгоградской областями.

Атаки были отражены с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа. Над территорией Брянской области уничтожено 15 беспилотников, 11 сбиты в Волгоградской области: там обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома, проводилась эвакуация. Еще семь БПЛА ликвидированы в Ростовской области, жертв и разрушений нет. В Краснодарском крае сбиты пять БПЛА, обломки одного упали на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОбломки, опасность и закрытое небо: карта атак БПЛА за 13 августа.

По два беспилотника уничтожены в Белгородской и Воронежской областях и в Крыму. Еще столько же было сбито над акваторией Азовского моря, следует из сообщения Минобороны России.

