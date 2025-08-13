Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек, семь получили травмы

Во вторник на заводе по производству взрывчатых материалов в бразильском Куатру-Баррасе произошёл взрыв. В результате происшествия погибли девять человек, ещё семь получили травмы. Об этом рассказал губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«Это печальный день в истории нашего штата», — написал губернатор.

Согласно данным местных СМИ, инцидент произошёл в 25-метровом складском помещении, где находились взрывчатые вещества, готовившиеся к отправке. В результате трагедии погибли девять человек, еще семеро получили ранения. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в США произошёл взрыв на заводе крупной сталелитейной компании. В результате происшествия один человек погиб, двое пропали без вести, десятки получили ранения. ЧП произошло на заводе компании US Steel в городе Клэртон.