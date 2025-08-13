В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек, семь получили травмы

«Это печальный день в истории нашего штата», — написал губернатор.
Согласно данным местных СМИ, инцидент произошёл в 25-метровом складском помещении, где находились взрывчатые вещества, готовившиеся к отправке. В результате трагедии погибли девять человек, еще семеро получили ранения. Причины взрыва устанавливаются.
Ранее в США произошёл взрыв на заводе крупной сталелитейной компании. В результате происшествия один человек погиб, двое пропали без вести, десятки получили ранения. ЧП произошло на заводе компании US Steel в городе Клэртон.