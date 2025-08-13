В Бразилии при взрыве на заводе погибли девять человек, семь получили травмы

Во вторник на заводе по производству взрывчатых материалов в бразильском Куатру-Баррасе произошёл взрыв. В результате происшествия погибли девять человек, ещё семь получили травмы. Об этом рассказал губернатор штата Парана Ратиньо Жуниор в соцсети Х.