Стало известно, как домовладельцам Башкирии обезопасить свою недвижимость

В Росреестре Башкирии рассказали о простом способе защиты жилья от мошеннических действий. Собственники могут внести специальную отметку в Единый госреестр недвижимости, которая заблокирует любые операции с имуществом без их личного участия.
Такая мера безопасности исключит возможность продажи, дарения или залога квартиры или дома без ведома владельца. Провести сделку сможет либо сам хозяин недвижимости, либо его официальный представитель с нотариальной доверенностью.
Оформить защитную запись можно дистанционно через портал Госуслуг или сайт Росреестра, а также при личном визите в МФЦ. Ограничение автоматически снимается при смене собственника, по письменному заявлению владельца или по судебному решению.
Важное уточнение: запрет не распространяется на нотариальные сделки, где собственник присутствует лично, а также на случаи перехода прав по наследству. Эти операции будут проводиться в обычном порядке даже при наличии ограничительной записи.
Специалисты ведомства рекомендуют жителям Башкирии воспользоваться этой возможностью, чтобы защитить свое имущество от незаконных посягательств. Особенно актуальна такая мера для тех, кто надолго уезжает или сдает жилье в аренду, сообщает UfaTime.ru.
