В Хабаровске женщина за пару недель потеряла миллион рублей на инвестициях

Женщина поверила и вложила почти 1 миллион рублей — 998 тысяч, пополняя счёт по инструкции. В первые дни ей действительно приходили проценты, что ещё больше укрепило доверие. Однако когда доходы резко упали, пенсионерка решила вывести деньги и закрыть счёт.