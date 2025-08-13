В Хабаровске женщина за пару недель потеряла миллион рублей на инвестициях

В Хабаровске женщина 1959 года рождения из Железнодорожного района стала жертвой мошенников, которые под видом брокерских консультантов убедили её открыть инвестиционный счёт и вкладывать деньги, сообщает hab.aif.ru.
По словам пострадавшей, мужчина по телефону подробно объяснил, как она должна пополнять виртуальный брокерский счёт для получения быстрого и высокого дохода.
Женщина поверила и вложила почти 1 миллион рублей — 998 тысяч, пополняя счёт по инструкции. В первые дни ей действительно приходили проценты, что ещё больше укрепило доверие. Однако когда доходы резко упали, пенсионерка решила вывести деньги и закрыть счёт.
Тогда псевдоаналитик подсказал ей перевести всю сумму на банковский счёт, но реквизиты оказались принадлежащими неизвестному человеку, который снял все средства. В итоге пенсионерка лишилась почти миллиона рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере)», — сообщил врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции майор полиции Алексей Харчук.
В полиции предупреждают: если у вас нет опыта в инвестициях и ценных бумагах, не стоит доверять звонкам и предложениям от незнакомцев, обещающим гарантированный доход.
Чтобы избежать подобных потерь, эксперты советуют тщательно проверять информацию о биржах и виртуальных платформах, читать отзывы и не поддаваться на «слишком хорошие» обещания. Мошенники часто действуют через мессенджеры, звонят и убеждают людей вложиться в сомнительные проекты.
Берегите свои деньги и не доверяйте незнакомцам, даже если их слова звучат убедительно, — сообщает пресс-служба полиции Хабаровска.