Казахстанца вернули из России после шести лет розыска

В 2014 году он в группе лиц по предварительному сговору сбывал на территории г. Павлодар наркотические средства в особо крупном размере. При транспортировке 66 кг марихуаны и 8 кг гашиша в целях их дальнейшего сбыта фигурант был задержан сотрудниками полиции.