Казахстанца вернули из России после шести лет розыска

В 2014 году он в группе лиц по предварительному сговору сбывал на территории г. Павлодар наркотические средства в особо крупном размере. При транспортировке 66 кг марихуаны и 8 кг гашиша в целях их дальнейшего сбыта фигурант был задержан сотрудниками полиции.
В 2015 году суд оправдал обвиняемого, однако по протесту прокурора оправдательный приговор отменили. Позднее мужчину приговорили к 10,5 годам лишения свободы.
Чтобы избежать наказания, он скрылся и более шести лет находился в международном розыске. В декабре 2024 года его задержали в Московской области. По запросу Генпрокуратуры Казахстана правоохранительные органы Россия согласилась на экстрадицию.
Сейчас осужденный помещен в следственный изолятор, ему предстоит отбыть назначенный срок.