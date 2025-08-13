Ричмонд
Казахстанца вернули из России после шести лет розыска

Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об экстрадиции из России гражданина РК, осужденного за сбыт наркотиков в особо крупном размере. В 2014 году мужчину задержали в Павлодаре с крупной партией наркотиков — 74 килограммов.

Источник: Курсив

В 2014 году он в группе лиц по предварительному сговору сбывал на территории г. Павлодар наркотические средства в особо крупном размере. При транспортировке 66 кг марихуаны и 8 кг гашиша в целях их дальнейшего сбыта фигурант был задержан сотрудниками полиции.

говорится в сообщении

В 2015 году суд оправдал обвиняемого, однако по протесту прокурора оправдательный приговор отменили. Позднее мужчину приговорили к 10,5 годам лишения свободы.

Чтобы избежать наказания, он скрылся и более шести лет находился в международном розыске. В декабре 2024 года его задержали в Московской области. По запросу Генпрокуратуры Казахстана правоохранительные органы Россия согласилась на экстрадицию.

Сейчас осужденный помещен в следственный изолятор, ему предстоит отбыть назначенный срок.