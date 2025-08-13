Ричмонд
СК Москвы проверяет инцидент с засасыванием девочки в бассейне

В Москве начали проверку после инцидента с 12-летней девочкой в бассейне.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Москвы начал проверку после ЧП в бассейне, где пострадала девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве в беседе с ТАСС.

«Зюзинский межрайонный следственный отдел Юго-Западного округа начал доследственную проверку по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”», — сообщили в ведомстве.

Происшествие случилось 12 августа в бассейне развлекательного комплекса на улице Аллея Витте. 12-летняя девочка нырнула, и ее волосы затянуло в решетку, расположенную на дне бассейна.

«Ребенок не смог самостоятельно всплыть. На помощь пришли спасатель комплекса и мама девочки. Сейчас пострадавшая находится в больнице, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента», — сообщили в ГСУ СК по Москве.

Ранее сообщалось о случае, когда возбудили уголовное дело из-за травмирования мальчика в бассейне в Москве. Во время занятия по плаванию едва не утонул ребенок.