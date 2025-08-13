Ричмонд
В Магнитогорске военного арестовали на 10 суток за пощёчину сослуживцу

Парень ударил товарища по службе в казарме.

Источник: freepik.com

Магнитогорский гарнизонный военный суд отправил под дисциплинарный арест военнослужащего по призыву, который залепил пощёчину своему сослуживцу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошёл 30 июля в казарме одной из воинских частей Челябинской области. Парень в присутствии личного состава ударил сослуживца ладонью по лицу. В содеянном он после раскаялся. Однако суд учёл показания очевидцев и отрицательную характеристику командования, отметившего, что агрессора уже не раз привлекали к дисциплинарным наказаниям.

Виновному назначили десять суток дисциплинарного ареста с содержанием на гаупвахте.