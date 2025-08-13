Около 15 боевиков ВСУ погибли при ударе ВС РФ по школе в Димитрове.
Российская авиация нанесла удар по зданию школы №?10 в городе Димитров Донецкой Народной Республики, где находились украинские военные. В результате атаки уничтожена крупная группа бойцов ВСУ и пункт управления беспилотниками одной из бригад. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.
«Традиционно, противник разместил личный состав в здании одной из школ. В данном случае, довольно крупная группа противника была размещена в школе №?10, где и была уничтожена ударом ФАБ. В их числе личный состав и пункт управления БПЛА одной из бригад ВСУ», — заявил источник ТАСС. В результате удара погибли до 15 украинских военнослужащих, еще не менее десяти получили тяжелые ранения.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские войска почти окружили противника в районе города Димитров. Он отметил, что российская армия активно наступает с севера и востока, создавая давление на противника. Кимаковский подчеркнул, что эти успехи связаны с действиями 51-й общевойсковой армии.