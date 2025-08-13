Поезд с возможно опасным грузом сошёл с рельсов в Техасе

Железнодорожный состав сошёл с рельсов в районе моста Коулвилл-Роуд. По предварительным данным, несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов не зафиксировано, информация о пострадавших отсутствует.
Согласно официальному заявлению, аварийные службы уже на месте и принимают меры по ликвидации последствий. Пожарные соблюдают повышенные меры предосторожности. Хотя эвакуация населения не требуется, власти предупреждают о сохраняющейся опасности.
