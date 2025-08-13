Ричмонд
Поезд с возможно опасным грузом сошёл с рельсов в Техасе

В техасском округе Пало-Пинто с рельсов сошёл поезд, предварительно, с опасным грузом. Об этом сообщили представители местных властей.

Источник: Life.ru

Железнодорожный состав сошёл с рельсов в районе моста Коулвилл-Роуд. По предварительным данным, несколько вагонов лежат на боку вне путей. Утечки содержимого из вагонов не зафиксировано, информация о пострадавших отсутствует.

Согласно официальному заявлению, аварийные службы уже на месте и принимают меры по ликвидации последствий. Пожарные соблюдают повышенные меры предосторожности. Хотя эвакуация населения не требуется, власти предупреждают о сохраняющейся опасности.

Ранее в бразильском Куатру-Баррасе при взрыве на заводе погибли девять человек, семь получили травмы. Инцидент произошёл в 25-метровом складском помещении, где находились взрывчатые вещества, готовившиеся к отправке. Причины происшествия устанавливаются.