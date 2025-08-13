Поезд с возможно опасным грузом сошёл с рельсов в Техасе

Ранее в бразильском Куатру-Баррасе при взрыве на заводе погибли девять человек, семь получили травмы. Инцидент произошёл в 25-метровом складском помещении, где находились взрывчатые вещества, готовившиеся к отправке. Причины происшествия устанавливаются.