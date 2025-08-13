Ричмонд
В Башкирии молодой человек получил ожог при растопке бани бензином

Пострадавший отказался от госпитализации.

Источник: Аргументы и факты

В селе Акъяр Хайбуллинского района 19-летний местный житель получил термический ожог задней поверхности бедра 2 степени, сообщили в МЧС Башкирии.

Травму он получил при растопке бани с использованием бензина.

После инцидента мужчина обратился за медицинской помощью в районную больницу, однако от госпитализации отказался.

Спасатели напоминают: нельзя оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать их растопку детям, применять для розжига горючие жидкости, а перед топкой необходимо закрепить лист негорючего материала размером не менее 50×70 см. Также запрещено сушить на печи вещи и дрова.