Жительницы Башкирии чаще решаются на третьего ребенка после 30 лет

Минтруд Башкирии изучил демографические тенденции среди женщин детородного возраста. Как выяснилось, большинство матерей, решающихся на третьего и последующих детей, относятся к возрастной категории 30−40 лет.
По словам министра Ленары Ивановой, в Башкирии насчитывается около 321 тысячи женщин этого возраста. Именно на них приходится почти половина всех новорожденных (48,7%) и подавляющее большинство (71,7%) третьих и последующих детей в семьях.
Иванова выразила надежду, что женщины этой возрастной группы продолжат оставаться основой для роста рождаемости в регионе. Она напомнила, что в России теперь действует единый статус многодетной семьи, дающий право на льготы по всей стране.
В Башкирии различными мерами поддержки для семей уже пользуются более 69 тысяч родителей. Кроме того, весной этого года в республике приняли рекомендации для работодателей по разработке корпоративных программ поддержки сотрудников, воспитывающих детей.
