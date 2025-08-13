Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницы Башкирии чаще решаются на третьего ребенка после 30 лет

В Башкирии назвали средний возраст женщин, рожающих трех и более детей.

Источник: Комсомольская правда

Минтруд Башкирии изучил демографические тенденции среди женщин детородного возраста. Как выяснилось, большинство матерей, решающихся на третьего и последующих детей, относятся к возрастной категории 30−40 лет.

По словам министра Ленары Ивановой, в Башкирии насчитывается около 321 тысячи женщин этого возраста. Именно на них приходится почти половина всех новорожденных (48,7%) и подавляющее большинство (71,7%) третьих и последующих детей в семьях.

Иванова выразила надежду, что женщины этой возрастной группы продолжат оставаться основой для роста рождаемости в регионе. Она напомнила, что в России теперь действует единый статус многодетной семьи, дающий право на льготы по всей стране.

В Башкирии различными мерами поддержки для семей уже пользуются более 69 тысяч родителей. Кроме того, весной этого года в республике приняли рекомендации для работодателей по разработке корпоративных программ поддержки сотрудников, воспитывающих детей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.