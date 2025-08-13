Фигурант дела о переводах денег с Украины в ОАЭ присвоил 48 млн долларов

Ранее турецкая газета Aydinlik опубликовала данные о счетах компаний в ОАЭ, связанных с Гмыриным, через которые ежемесячно переводили около 50 миллионов долларов (около четырех млрд рублей). По данным издания, эти средства могут иметь коррупционное происхождение и принадлежать окружению президента Украины Владимира Зеленского. В конце 2023 года Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело против Сенниченко по подозрению в отмывании более 277 миллионов долларов, передает MK.RU.