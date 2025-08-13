В Приморье врачи вернули к жизни двух утонувших людей

В Приморье медики вернули к жизни двух человек, едва не погибших в воде. Один из них провел четыре минуты под водой после падения с гидроцикла.
Молодая женщина, получившая диагноз «утопление», в критическом состоянии была экстренно доставлена в реанимационное отделение больницы Находки. Во время купания в море она захлебнулась. Из воды пострадавшую вытащили без признаков сознания, с нарушенным дыханием и выраженным цианозом кожных покровов.
Прибывшая бригада скорой помощи продолжила реанимационные мероприятия, начатые отдыхающими, находившимися на пляже. Если бы не первая помощь, оказанная неравнодушными людьми, женщина могла бы не дождаться прибытия медиков.
В больнице у пациентки диагностировали отек легких и дыхательную недостаточность. Сатурация крови составляла всего 70%, что грозило поражением жизненно важных органов и систем организма. Благодаря слаженным действиям врачей-реаниматологов удалось стабилизировать состояние пострадавшей.
Накануне из стационара выписали 40-летнего мужчину, оказавшегося в перевернутом гидроцикле в море. Мужчина не обладает навыками плавания и пробыл под водой примерно четыре минуты, до того момента, когда подоспела помощь.