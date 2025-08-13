В Иркутске 2-летняя девочка проглотила 29 магнитов — рентген шокировал хирургов

В Иркутскую областную детскую клиническую больницу поступила в тяжелом состоянии 2-летняя девочка с рвотой с кровью и признаками кишечной непроходимости. Выяснилось, что малышка проглотила 29 магнитных шариков. Ситуация осложнялась тем, что магниты, попав в разные петли кишечника, притянулись друг к другую, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу больницы в «ВК» (12+).