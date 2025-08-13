В Иркутске 2-летняя девочка проглотила 29 магнитов — рентген шокировал хирургов

В Иркутскую областную детскую клиническую больницу поступила в тяжелом состоянии 2-летняя девочка с рвотой с кровью и признаками кишечной непроходимости. Выяснилось, что малышка проглотила 29 магнитных шариков. Ситуация осложнялась тем, что магниты, попав в разные петли кишечника, притянулись друг к другую, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу больницы в «ВК» (12+).
Рентген, на котором были видны притянутые друг к другу кольца из магнитных шариков, шокировал специалистов. Такое расположение магнитов создало непроходимость, внутреннюю грыжу и риск разрыва стенки кишки. Врачи уточняют, что если бы помощь запоздала, последствия могли быть трагическими.
Хирурги провели срочную операцию, извлекли все шарики и устранили негативные последствия уже развившегося перитонита. Сейчас девочка восстанавливается. В больнице отмечают, что этот случай должен стать серьезным предупреждением для всех родителей.
Добавим, что ранее агентство уже рассказывало про подобны случаи. Так, в Иркутске годовалая девочка случайно проглотила магнитные шарики, ей проводили операцию. Еще один ребенок — 12-летний мальчик — проглотил магниты на спор. Ему также была оказана оперативная помощь.