Российские войска ведут зачистку села Колодези.
Подразделения ВС РФ вытеснили украинских военных из села Колодези в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных освободительных действий ВС РФ продвинулись в населенном пункте Колодези в ДНР и заняли позиции на западных окраинах поселка, тем самым выдавив подразделения вооруженных формирований Украины за пределы Колодезей», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил что сейчас бои идут за пределами населенного пункта. По его словам, параллельно с этим российские военные ведут зачистку окрестностей села.
Ранее портал «Военная хроника» сообщал, что российские военные прорвались на 13 км севернее Красноармейска (Покровска). По информации издания, российская армия успешно преодолела оборонительные рубежи ВСУ, так как там практически не было противника. В то же время в украинской армии заявили, что разрезание фронта между Покровском и Константиновкой становится необратимым, передает RT.