Ранее портал «Военная хроника» сообщал, что российские военные прорвались на 13 км севернее Красноармейска (Покровска). По информации издания, российская армия успешно преодолела оборонительные рубежи ВСУ, так как там практически не было противника. В то же время в украинской армии заявили, что разрезание фронта между Покровском и Константиновкой становится необратимым, передает RT.