Силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над территорией России минувшей ночью

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 46 беспилотников в семи регионах страны, 2 дрона сбиты над акваторией Азовского моря.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 46 беспилотников в семи регионах страны, 2 дрона сбиты над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Массированной атаке подверглись Брянская и Волгоградская области. В Тракторозаводском районе Волгограда обломки БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома на улице Ополченской. Попадание зафиксировано в 2:30 ночи. В результате атаки жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Тем не менее, была организована эвакуация жителей многоэтажки с целью обеспечения безопасности при обследовании обломков саперами, уточнил глава области. На месте падения работают специалисты оперативных служб.

Вражеские дроны пытались атаковать НПЗ в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Обломки одного из них рухнули на территорию предприятия. Загорелась служебная ГАЗель, сообщили в пресс-службе руководства региона. Пожар оперативно ликвидировали, никто из людей не пострадал. Накануне в области объявляли режим беспилотной опасности.

