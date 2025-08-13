CNN: американские чиновники обрадовались, узнав о приезде Путина в США

Сегодня, 13 августа, американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс проведут дистанционную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. По данным NBC, сначала пройдет разговор европейских лидеров с Зеленским, затем к ним присоединятся Трамп и Вэнс. Позже состоится еще один разговор между Зеленским и представителями стран, поддерживающих Украину, без участия Трампа и Вэнса, передает RT.