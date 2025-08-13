CNN: американские чиновники обрадовались, узнав о приезде Путина в США

Американские чиновники удивились приезду Путина в США.
Американские чиновники обрадовались и приятно удивились, узнав, что президент России Владимир Путин согласился приехать в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США.
«Американские чиновники были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США», — говорится в материале CNN. Остальных подробностей не приводится.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. По словам президента США, переговоры будут ознакомительными и позволят обсудить ключевые вопросы, включая ситуацию на Украине. Трамп также подчеркнул, что считает приезд Путина в США большой честью.
Сегодня, 13 августа, американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс проведут дистанционную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС. По данным NBC, сначала пройдет разговор европейских лидеров с Зеленским, затем к ним присоединятся Трамп и Вэнс. Позже состоится еще один разговор между Зеленским и представителями стран, поддерживающих Украину, без участия Трампа и Вэнса, передает RT.