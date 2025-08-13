Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 19-летний парень пострадал при растопке банной печи

В Акъяре молодой парень обжегся при растопке бани.

Источник: Комсомольская правда

В селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии произошел несчастный случай с 19-летним местным жителем. Парень получил ожоги второй степени на задней поверхности бедра, когда пытался растопить баню с помощью бензина.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Несмотря на серьезность травмы, молодой человек отказался от предложенной госпитализации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.