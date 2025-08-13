В Башкирии 19-летний парень пострадал при растопке банной печи

В селе Акъяр Хайбуллинского района Башкирии произошел несчастный случай с 19-летним местным жителем. Парень получил ожоги второй степени на задней поверхности бедра, когда пытался растопить баню с помощью бензина.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, пострадавший самостоятельно обратился в районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Несмотря на серьезность травмы, молодой человек отказался от предложенной госпитализации.
