За организацию незаконной миграции задержали 8 человек в Подмосковье

В подмосковной Лобне задержали 8 участников группы за организацию незаконной миграции на территории округа.

В подмосковной Лобне задержали 8 участников группы за организацию незаконной миграции на территории округа. Возбуждено уголовное дело. Статья подразумевает срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба подмосковной полиции, предводителем группы стала 65-летняя женщина. Она знакомилась с жителями Лобни и за 2500 предлагала фиктивно зарегистрировать в их квартирах иностранцев. Дама занималась подготовкой документов, а в оформлять регистрацию через уполномоченные органы ей помогали брат и сестра.

Всего злоумышленникам удалось подбить на преступление 4-х владельцев квартир. Мигранты за эту услугу платили от 4 до 7 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Организатора преступной схемы посадили под домашний арест, троих ее родственников заключили под стражу.

Собственники квартир также стали фигурантами дел, им избрали мерой пресечения подписку о невыезде. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых.

