В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во дворах

После отражения атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае обломки БПЛА были обнаружены в четырех дворах в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

После отражения атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае обломки БПЛА были обнаружены в четырех дворах в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Обломки БПЛА обнаружили еще по несколькими адресам», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram. Фрагменты сбитых БПЛА найдены в четырех дворах и на придомовых территориях. В двух зданиях повреждены окна, в одном оборваны электропровода. Также повреждены кровля дома, навес и хозяйственные постройки.

Пострадавших нет. Экстренные и специальные службы ликвидируют последствия падения БПЛА.

Ранее обломки беспилотника были обнаружены на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В результате з падения фрагментов загорелся автомобиль «Газель».

