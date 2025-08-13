В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во дворах

Обломки БПЛА обнаружены в четыре дворах.
После отражения атаки украинских беспилотников в Краснодарском крае обломки БПЛА были обнаружены в четырех дворах в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«Обломки БПЛА обнаружили еще по несколькими адресам», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram. Фрагменты сбитых БПЛА найдены в четырех дворах и на придомовых территориях. В двух зданиях повреждены окна, в одном оборваны электропровода. Также повреждены кровля дома, навес и хозяйственные постройки.
Пострадавших нет. Экстренные и специальные службы ликвидируют последствия падения БПЛА.
Ранее обломки беспилотника были обнаружены на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. В результате з падения фрагментов загорелся автомобиль «Газель».