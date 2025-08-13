Алаудинов: Киев готовит провокацию в приграничных районах силами наемников

Он отметил, что к российской границе были отправлены ССО Украины, которые состоят из специалистов и одних из самых боеспособных подразделений, выведенных со всех участков фронта. По его словам, эти подразделения были доукомплектованы и дооснащены, и уже отправлены на этот участок, где также было зафиксировано большое число иностранных специалистов.