Силовики задержали одного из нападавших на «Крокус» благодаря его светлым штанам

Исполнители теракта в «Крокусе» выпрыгнули из Renault и разбежались по направлению к лесу.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ДПС, преследовавшие автомобиль террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», смогли задержать одного из подозреваемых благодаря его светлым штанам, заметным в темноте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно материалам дела, исполнители теракта, выпрыгнув из автомобиля Renault, разбежались в разные стороны по направлению к лесу.

«Сотрудник ДПС выскочил из машины и начал преследовать одного из подозреваемых, одетого в светлые штаны, так как его было легче заметить в темноте. Вместе с ним побежал инспектор из второго экипажа. Свернув с дороги, они задержали убегающего», — указано в показаниях сотрудника ГИБДД.

По его словам, вскоре на место прибыли сотрудники ФСБ, которым был передан задержанный.

Двое других инспекторов преследовали другого участника теракта. При попытке задержания он сбросил куртку и скрылся в лесу, где его потеряли из виду из-за темноты. Позже он и двое его сообщников были задержаны спецподразделениями.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие за день до совершения преступления. Также раскрыто, что способствовало задержанию террористов.