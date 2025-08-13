Силовики задержали одного из нападавших на «Крокус» благодаря его светлым штанам

Сотрудники ДПС, преследовавшие автомобиль террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», смогли задержать одного из подозреваемых благодаря его светлым штанам, заметным в темноте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно материалам дела, исполнители теракта, выпрыгнув из автомобиля Renault, разбежались в разные стороны по направлению к лесу.
«Сотрудник ДПС выскочил из машины и начал преследовать одного из подозреваемых, одетого в светлые штаны, так как его было легче заметить в темноте. Вместе с ним побежал инспектор из второго экипажа. Свернув с дороги, они задержали убегающего», — указано в показаниях сотрудника ГИБДД.
По его словам, вскоре на место прибыли сотрудники ФСБ, которым был передан задержанный.
Двое других инспекторов преследовали другого участника теракта. При попытке задержания он сбросил куртку и скрылся в лесу, где его потеряли из виду из-за темноты. Позже он и двое его сообщников были задержаны спецподразделениями.
Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие за день до совершения преступления. Также раскрыто, что способствовало задержанию террористов.