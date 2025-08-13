В Омске директора турагентства могут отправить в колонию на 7 лет

Так, предприниматель похитил у одной из клиенток 4,3 млн рублей за тур на Мальдивы и во Вьетнам для себя, мужа и четверых детей. Кроме того, обманутыми остались семья из Омска, решившаяся на поездку в Турцию за 1 млн рублей, и жительница другого региона, которая за 2,3 млн рублей хотела организовать для родных и знакомых отдых в той же стране, а также путешествие на круизном лайнере в Объединённые Арабские Эмираты.