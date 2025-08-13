В Омске директора турагентства могут отправить в колонию на 7 лет

В Омске приступили к прениям в рамках необычного судебного процесса. На скамье подсудимых оказался директор турфирмы ООО «Бэст Трэвел», который обвиняется в хищении у своих клиентов более 15 млн рублей. Обвинение настаивает на суровом наказании для мошенника — к 7 годам колонии.
По версии следствия, в период с июня 2023 г. по июнь 2024 г. обвиняемый, не имея намерения исполнять обязательства по предоставлению туристических услуг, принимал от клиентов плату за путевки. Большую часть полученных денежных средств он тратил на спортивные ставки в букмекерских конторах вместо того, чтобы приобретать авиабилеты и бронировать номера в отелях. О том, что поездка не состоится, потерпевшие узнавали за несколько дней до вылета.
Так, предприниматель похитил у одной из клиенток 4,3 млн рублей за тур на Мальдивы и во Вьетнам для себя, мужа и четверых детей. Кроме того, обманутыми остались семья из Омска, решившаяся на поездку в Турцию за 1 млн рублей, и жительница другого региона, которая за 2,3 млн рублей хотела организовать для родных и знакомых отдых в той же стране, а также путешествие на круизном лайнере в Объединённые Арабские Эмираты.
Таким образом, он похитил у 17 граждан более 15 млн рублей. Интересно, что до этого мужчина честно вел предпринимательскую деятельность и не был замешан в подобного рода аферах. Вину в совершении преступления мужчина признал частично, принял меры к возмещению причиненного ущерба.
В прениях сторон государственный обвинитель просил назначить виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также обязать в полном объеме возместить потерпевшим причиненный моральный вред.
В следующем судебном заседании, запланированном на 15 августа, подсудимому будет предоставлено право выступить с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату для написания приговора.