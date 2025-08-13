Матерью найденного мёртвым в Прикамье новорождённого может быть школьница

Матерью новорождённого, которого нашли мёртвым под окнами дома в Пермском крае, может быть школьница, сообщает «Своё ТВ».
Речь идёт о младенце, тело которого обнаружили прохожие в Березниках на улице Мира вечером 12 августа. На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственного управления СК. По данным журналистов, они фотографировали окна на пятом этаже жилого дома. Жители Березников, комментируя трагедию, предполагают, что новорождённого могли выбросить из окна.
Официальных данных о случившемся пока нет. Сайт perm.aif.ru ждёт комментарий СУ СКР по Пермскому краю. Однако по предварительным данным, которыми располагает «Своё ТВ», матерью погибшего новорождённого может быть школьница — девочка, которая в этом году окончила девятый класс.
В городских сообществах в соцсетях жители Березников активно обсуждают случившееся. Они винят несовершеннолетнюю мать и парня в случившемся, а также недоумевают, куда смотрели родители школьников. При этом точной или предварительной информации о том, кто является отцом ребёнка, пока нет. Причина смерти новорождённого пока тоже не называется.