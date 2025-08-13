Матерью найденного мёртвым в Прикамье новорождённого может быть школьница

В городских сообществах в соцсетях жители Березников активно обсуждают случившееся. Они винят несовершеннолетнюю мать и парня в случившемся, а также недоумевают, куда смотрели родители школьников. При этом точной или предварительной информации о том, кто является отцом ребёнка, пока нет. Причина смерти новорождённого пока тоже не называется.