В Усть-Куте двое 10-летних пешеходов попали под колеса «Тойоты»

В Усть-Куте около 17:00 12 августа произошла страшная авария, в которой пострадали двое 10-летних школьников. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в районе улицы Халтурина 48-летний водитель «Тойоты Аллион» сбил пешеходов, которые перебегали дорогу по нерегулируемому перекрестку вне «зебры».