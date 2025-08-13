В Усть-Куте двое 10-летних пешеходов попали под колеса «Тойоты»

В Усть-Куте около 17:00 12 августа произошла страшная авария, в которой пострадали двое 10-летних школьников. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в районе улицы Халтурина 48-летний водитель «Тойоты Аллион» сбил пешеходов, которые перебегали дорогу по нерегулируемому перекрестку вне «зебры».
Пострадавших доставили в больницу. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— Детей доставили в больницу с различными травмами. Сейчас проводится всесторонняя проверка, во время которой предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Усть-Кута также подключилась к проверочным мероприятиям. Важно! Родителей просят напоминать детям о правилах дорожного движения. Водителям рекомендуют быть внимательными и осторожными на дорогах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что хирурги спасли 2-летнюю девочку, проглотившую 29 магнитов.