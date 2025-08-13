Ричмонд
В Усть-Куте двое 10-летних пешеходов попали под колеса «Тойоты»

Пострадавших доставили в больницу с различными травмами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте около 17:00 12 августа произошла страшная авария, в которой пострадали двое 10-летних школьников. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, в районе улицы Халтурина 48-летний водитель «Тойоты Аллион» сбил пешеходов, которые перебегали дорогу по нерегулируемому перекрестку вне «зебры».

Пострадавших доставили в больницу. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

— Детей доставили в больницу с различными травмами. Сейчас проводится всесторонняя проверка, во время которой предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Усть-Кута также подключилась к проверочным мероприятиям. Важно! Родителей просят напоминать детям о правилах дорожного движения. Водителям рекомендуют быть внимательными и осторожными на дорогах.

