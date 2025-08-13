Водитель грузовика, наехавший на новосибирцев у кафе, уехал в Казахстан

Водитель самосвала Howo, который 10 августа намеренно пытался задавить пешеходов возле кафе-бара на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, скрылся в Казахстане, о чём сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«Подозреваемый, дважды пытавшийся наехать на группу людей и протаранивший вход в заведение, был заочно арестован судом, а правоохранительные органы объявили его в международный розыск», — уточнили в судебных органах, отметив, что, несмотря на тяжесть происшествия (водителю вменяют покушение на убийство двух и более лиц), пострадавшим не потребовалась госпитализация, так как они успели разбежаться, а медики ограничились оказанием помощи на месте.
Личность скрывшегося преступника устанавливается. При этом инцидент вызвал широкий общественный резонанс и потребовал координации правоохранительных органов России и Казахстана для поимки преступника, который смог беспрепятственно пересечь границу после совершения преступления.