Водитель грузовика, наехавший на новосибирцев у кафе, уехал в Казахстан

Суд заочно арестовал подозреваемого в покушении на убийство.

Источник: Om1 Новосибирск

Водитель самосвала Howo, который 10 августа намеренно пытался задавить пешеходов возле кафе-бара на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска, скрылся в Казахстане, о чём сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Подозреваемый, дважды пытавшийся наехать на группу людей и протаранивший вход в заведение, был заочно арестован судом, а правоохранительные органы объявили его в международный розыск», — уточнили в судебных органах, отметив, что, несмотря на тяжесть происшествия (водителю вменяют покушение на убийство двух и более лиц), пострадавшим не потребовалась госпитализация, так как они успели разбежаться, а медики ограничились оказанием помощи на месте.

Личность скрывшегося преступника устанавливается. При этом инцидент вызвал широкий общественный резонанс и потребовал координации правоохранительных органов России и Казахстана для поимки преступника, который смог беспрепятственно пересечь границу после совершения преступления.