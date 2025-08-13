Водитель грузовика, наехавший на новосибирцев у кафе, уехал в Казахстан

«Подозреваемый, дважды пытавшийся наехать на группу людей и протаранивший вход в заведение, был заочно арестован судом, а правоохранительные органы объявили его в международный розыск», — уточнили в судебных органах, отметив, что, несмотря на тяжесть происшествия (водителю вменяют покушение на убийство двух и более лиц), пострадавшим не потребовалась госпитализация, так как они успели разбежаться, а медики ограничились оказанием помощи на месте.